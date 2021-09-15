Taşkın riskine karşı önlemler devam ediyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü ile birlikte Şehzadeler ilçesine bağlı Bayındırlık Mahallesini ziyaret ederek, Tabak Deresinin kaynak noktasında bulunan çökeltim havuzlarındaki imalatları inceledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha güvenli dereler için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, Şehzadeler ilçesine bağlı Bayındırlık Mahallesinde bulunan Tabak Deresi’nin kaynak kısmındaki 3 adet çökeltim havuzunda betonarme ve metal kapak imalatları yapıldı. Yapılan çalışmayı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü ile birlikte yerinde inceledi.



“Zamanla deforme olan yapıları yeniliyoruz”

Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Bayındırlık Mahallemizde Tabak Deresi’nin kaynak noktası bulunuyor. Mahallenin üst kotlarından gelen çakıl malzemenin burada birikmesi ile su akışını sağlıklı hale getiriyoruz. Mevcutta bulunan 3 adet çökeltim havuzunda iyileştirme çalışması yaptık. Betonarme bölümler ile metal kapak akşamlarını modernize ettik. Yaptığımız çalışma ile herhangi bir olumsuz durumda taşkın yaşanabilecek 6 mahallemizi koruma altına aldık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün vizyonu doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Yaptığımız yatırımın hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



“Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için attığımız bir adımı daha tamamladık”

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü, “İl genelinde herhangi bir taşkın yaşanmaması için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Yağışlı günlere de artık giriş yaptık diyebiliriz. Vatandaşlarımızın yağışlı havalarda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Manisa merkezi ilgilendiren önemli bir çalışmaya hayat verdik. Bayındırlık Mahallemizde bulunan çökeltim havuzlarında yaptığımız modernizasyon ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için attığımız bir adımı daha tamamladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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