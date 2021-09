Başkan Akın’dan çölyak hastalarına müjde

Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan'ı ve Turgutlu'da yaşayan çölyak hastalarını misafir eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, çölyak hastalarına temel ihtiyaçları olan glütensiz ekmeğin her hafta ücretsiz olarak ulaştırılacağını söyledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ve Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Metin Akgül ile birlikte çölyaklı bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm üretebilmek için faaliyetlerini sürdüren Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan’ı ve çölyak hastalarıyla makamında görüşme gerçekleştirdi. Başkan Çetin Akın, çölyakla mücadele eden bireylerin yaşadıkları sorunları tek tek dinledi ve çözüm önerileri üzerinde değerlendirmede bulundu.

Görüşmede çölyak hastalarını mutlu edecek bir müjdeyi de paylaşan Çetin Akın, çölyak hastalarına, temel ihtiyaçları olan glütensiz ekmeğin her hafta ücretsiz olarak ulaştırılacağını söyledi.

Turgutlu’da sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çok önemli bir projenin daha hayata geçirileceğini ifade eden Başkan Çetin Akın, “Turgutlu'muzda her hemşehrimizin sağlıklı ve mutlu bir biçimde yaşaması için insan odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çölyak ile mücadele eden hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak adına dernek başkanımız ve çölyak hastalarımızla olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte Turgutlu'muzda yaşayan Çölyak hastalarımıza, temel tüketim maddelerinin başında gelen glütensiz ekmek desteği sağlayacağız. Nazik ziyaretleri ve hoş sohbetleri için dernek başkanımız Halim Şivecan ve hemşehrilerimize teşekkür ederim” dedi.

