Alaşehir Kızılay Derneği kadınlarından çevre temizliği

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Alaşehir Kızılay Derneği Kadın Kolları üyeleri ve kadın çalışanlar, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü Dolayısıyla Alaşehir caddelerinde temizlik yaptı.

Kızılay Genel Merkezi tarafından uygulanması istenen temizlik etkinliği kapsamında Alaşehir caddelerinde temizlik çalışmaları yapıldı. Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Arif Günay, "Genel merkezimiz tarafından 18 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında temizlik etkinliği yaptık. Cadde ve sokaklarda yapılan etkiliğe Kızılay Kadın Kolları üyelerimiz ve kadın çalışanlarımız katıldı. Amacımız çevremizi temiz tutabilmek, vatandaşlarımızın çevre temizliği alanında duyarlı olmalarını sağlayabilmek amacıyla dikkat çekmek istedik." dedi.

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