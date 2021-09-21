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Manisa FK'da Orgill sustu

DHA

Manisa FK'da Orgill sustu


MANİSA, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de son 3 maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Menemenspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'a yenilerek düşüşe geçen Manisa Futbol Kulübü'nün golcüsü Dever Orgill sessizliğe büründü. Sezon başında Süper Lig ekibi Fraport Tav Antalyaspor'dan transfer edilen Jamaikalı, ilk maçında şov yaptı. Manisa FK'nın 1'inci hafta deplasmanda 4-3 kazandığı İstanbulspor müsabakasında ağlara 3 gol birden bırakan deneyimli forvet, ardından 4 maçta ağları havalandıramadı. Son Bandırmaspor karşılaşmasında da sakatlığından dolayı forma giyemeyen Orgill'in bu hafta deplasmanda oynanacak Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2021-09-21 12:11:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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