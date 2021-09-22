Manisalı görme engelli judocular Türkiye şampiyonu

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası, Ordu'da gerçekleştirildi. Şampiyonada 15 sporcuyla mücadele eden Manisalı görme engelli judocular, minik, yıldız, ümit, genç ve büyükler kategorilerinde 17 altın, 4 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplamda 27 madalya alarak iller sıralamasında en çok madalya alan il oldu.

Türkiye Şampiyonu olan sporcuları tebrik eden Görme Engelliler İl Temsilcisi Mehmet Göktaş, "Ordu'da katıldıkları her kategoride madalyaları toplayarak çok büyük bir başarı örneği gösteren sporcularımızı yürekten kutluyor, bizlere daima destek veren Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür ediyorum. Daha çok çalışıp bu başarıları uluslararası seviyelere taşıyacağız." dedi.

Manisa'yı en iyi şekilde temsil eden sporcuları ve antrenörleri kutlayan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Bakanlığımızın destekleriyle il müdürlüğümüzün bünyesinde yetişen judocularımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Sporda tüm engelleri kaldırdık, bu da bunun en büyük göstergesidir. Sporcularımız, minik, yıldız, ümit, genç ve büyüklerde elde ettikleri başarılarla gelecek için büyük ümit verdiler. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyor, ilerde daha büyük dereceler elde edeceklerine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

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