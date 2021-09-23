Alaşehir'de kaçakçılığa göz yumulmuyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki iş yerinde gümrük kaçağı olan çok sayıda akıllı telefon parçası ile kaçak alkol ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri gümrük kaçağı cep telefonu, telefon ekranları ve aksesuarları sattığı ihbarı alınan işyeri ile kaçak alkol satışının yapıldığı ihbarı alınan başka bir işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı akıllı telefon parçaları ile kaçak alkol ele geçirildi.

Alaşehir Yenice Mahallesindeki işyerine yapılan operasyonda farklı markalardaki akıllı telefonlara ait telefon ekranları, telefonlar, tuşlu telefonlar, ekran camları, şarj kabloları, şarj aletleri olmak üzere toplam 472 adet 5607 SKM kapsamında kaçak emtia ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Alaşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından aynı zamanda kaçak alkol satan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışma kapsamında bir iş yerinde kaçak alkol olduğu tespit edildi. Dün yapılan aramada, 5 pet bidon içerisinde 25 litre etil alkol, 2 pet bidon içerisinde 6 litre kaçak alkol, 1 pet bidon içerisinde 3 litre viski, 1 pet şişe içerisinde 2 litre kaçak votka ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında 5607 sayılı kanun maddesi kapsamında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.