Sırtını çivili tablaya dayayıp karnında balyozla 10 kiremit kırdırdı Manisa’da yaşayan İranlı karate antrenörü Reihaneh Rotivand Ghiyasvand, genelde erkeklerin yaptığı ölümcül gösteriyi kadın-erkek eşitliğine dikkat çekmek için gerçekleştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sırtını çivili tablaya dayayıp karnında balyozla 10 kiremit kırdırdı Manisa’da yaşayan İranlı karate antrenörü Reihaneh Rotivand Ghiyasvand, genelde erkeklerin yaptığı ölümcül gösteriyi kadın-erkek eşitliğine dikkat çekmek için gerçekleştirdi

İHA

Sırtını çivili tablaya dayayıp karnında balyozla 10 kiremit kırdırdı Manisa’da yaşayan İranlı karate antrenörü Reihaneh Rotivand Ghiyasvand, genelde erkeklerin yaptığı ölümcül gösteriyi kadın-erkek eşitliğine dikkat çekmek için gerçekleştirdi

Manisa’da yaşayan İranlı karate antrenörü Reihaneh Rotivand Ghiyasvand, kadınerkek eşitliğine dikkat çekmek için sırtını çivili tablaya dayayıp karnında balyozla 10 kiremit kırdırdı. Ghiyasvand, cesaret isteyen gösterinin aslında bir teknik gerektirdiğini söyledi.
Genelde erkek karatecilerin yaptığı ölümcül gösteriye bu kez Manisa’da İranlı kadın karate antrenörü Reihaneh Rotivand Ghiyasvand imza attı. Üstü çivilerle dolu tablanın üzerine sırt üstü uzanan ve karnının üzerine yaklaşık 25 kiloluk 10 kiremit yerleştirilen Ghiyasvand, yaklaşık 25 kiloluk balyoz darbesiyle birlikte 50 kiloluk bir baskıyı başarılı bir şekilde karşılayarak şovunu tamamladı. Kiremitlerin kırılmasının ardından ‘Şükür iyiyim bir şey yok’ diyen Ghiyasvand, gösteriyi tüm dünyada kadın ve erkeklerin eşit olduğunu göstermek için gerçekleştirdiğini söyledi.
27 yıldır karate sporuyla ilgilenen karate antrenörü Reihaneh Rotivand Ghiyasvand, “İranlıyım ve karate hocasıyım. Branşım Shitoryu. Bugün cesaret isteyen bir şov yapmak istedim. Erkek ve kadın hiç fark etmez. Kadın ve erkeklerin eşit olduğunu göstermek istedim. Hem hakemim hem sertifikam var. Profesyonel olarak 27 senedir karate ile ilgileniyorum. 6 senedir Türkiye’deyim. Siyah kuşak 5. dan sahibiyim. Komite kontrollü çalışıyorum ve Almanya’da temsilciyim. Manisa’da, Türkiye’de 2 senedir temsilcilik yapıyorum. Karate, wushu gibi sporlar savaş sporu değil, bunların hepsi birer teknik. Cesaret ve kendine güven önemli. Yaptığım şov hareketinde kadınerkek eşitliği ve benim için vatanın tüm dünya olduğunu bir mesaj olarak göstermek istiyordum. Özellikle Türkiye’ye bize sunduğu bu fırsat için teşekkür etmek istiyorum. Farklı kulüplerde öğretmenlik yaptım. Geniş karate dünyası ile birlikte olup dünyamızı huzur içinde görmek, savaşların sona ermesi ve insanların gerçek mutluluk ve barış içerisinde yaşamalarını diliyorum” dedi.
Tehlikeli gösteride kiremitleri balyoz darbesiyle kıran 6 ayrı spor dalında antrenör ve uluslararası hakem olan İlhan Koç ise, “Bundan 2530 sene önce ölüm gösterileri yapıyordum, bundan çok daha tehlikeli gösterileri bir erkek olarak yapıyordum. İlk kez bir bayan Manisa ilinde biraz hareket olsun, ilgi olsun diye çivilerin üzerindeki bir bayanın üzerine 10 kiremit koyup balyozla kiremitleri kırdık. Oldukça başarılıydı. Uzun zamandır çalışıyordu, karın kasları oldukça güçlü. Kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gürdük Barajı Cumhuriyetin 100. yılına yetişecek
YEREL HABERLER Gürdük Barajı Cumhuriyetin 100. yılına yetişecek
Manisa çevreci otobüsleriyle Türkiye’nin lideri Türkiye’nin en fazla elektrikli otobüs filosuna sahip olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, hem yakıttan tasarruf ediyor hem de doğayı koruyor Elektrikli otobüsler sayesinde doğaya salınan karbon oranı sıfıra inerken, 500 bin litre yakıttan da tasarruf edilmiş oldu
YEREL HABERLER Manisa çevreci otobüsleriyle Türkiye’nin ...
Alaşehir'de kaçakçılığa göz yumulmuyor
YEREL HABERLER Alaşehir'de kaçakçılığa göz yumulmuyor
Ankaralı Ayşe, Kulalı hayranlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Ankaralı Ayşe, Kulalı hayranlarıyla buluştu
Alaşehir'de husumetli kavgası: 1 ölü
YEREL HABERLER Alaşehir'de husumetli kavgası: 1 ölü
TARİŞ'e tepki gösterdi, 25 dönümlük bağını kökledi Üretici Turgay Başgönül: “Gözüm gibi baktığım bağımı köklemek zorunda kaldım”
YEREL HABERLER TARİŞ'e tepki gösterdi, 25 dönümlük bağını ...
Manisa’da silahlı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Manisa’da silahlı kavga: 1 ölü
Manisa’da üreticiler dolandırıcılara 64 ton üzüm kaptırdı Bir dolandırıcı tutuklandı, 1 dolandırıcı aranıyor
YEREL HABERLER Manisa’da üreticiler dolandırıcılara 64 ton üzüm ...
Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, vatandaşlar isyan etti Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü Can güvenliklerinin olmadığını kaydeden vatandaşlar yetkililerin duruma el atmasını istedi
YEREL HABERLER Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, vatandaşlar ...
Manisa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 2 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Manisa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 2 saatte ...
Salihli'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Salihli'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Manisa'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
AB Hareketlilik Haftası kitap okuma etkinliği ile sona erdi
YEREL HABERLER AB Hareketlilik Haftası kitap okuma etkinliği ile ...
Soğuk asfalt yama aracı yol sorununu çözdü
YEREL HABERLER Soğuk asfalt yama aracı yol sorununu çözdü
Emlakdere-Kayapınar arası taşkınlar son bulacak
YEREL HABERLER Emlakdere-Kayapınar arası taşkınlar son bulacak
Hem eğitim alıyorlar hem de bütçelerine katkı sağlıyorlar
YEREL HABERLER Hem eğitim alıyorlar hem de bütçelerine katkı ...
Manisalı görme engelli judocular Türkiye şampiyonu
YEREL HABERLER Manisalı görme engelli judocular Türkiye şampiyonu
Lokantacı esnafından 'KDV indirimi uzatılsın' talebi
YEREL HABERLER Lokantacı esnafından 'KDV indirimi uzatılsın' talebi
Genel Müdür Aslay, Saruhanlı'daki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Genel Müdür Aslay, Saruhanlı'daki çalışmaları ...
Pamuk ekimi yüzde 50 arttı Salihli Ovası’nda 'Beyaz Altın'da hasat başladı Pamukta makinalı hasat
YEREL HABERLER Pamuk ekimi yüzde 50 arttı Salihli Ovası’nda 'Beyaz ...
Hayvancılık Manisa Büyükşehir Belediyesi ile canlanıyor
YEREL HABERLER Hayvancılık Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ...
Daire başkanlarına ‘Scada Sistemi’ anlatıldı
YEREL HABERLER Daire başkanlarına ‘Scada Sistemi’ anlatıldı
Turgutluspor'da istifa
YEREL HABERLER Turgutluspor'da istifa
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’den Gölmarmara’ya ziyaret
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’den ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.