Fernand Coulibaly, Turgutluspor'da



TURGUTLU (DHA) - Türk futbolunda 1994-2003 yılları arasında aralıksız olarak Adana Demirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Vanspor, Siirtspor, Denizlispor ve Diyarbakırspor'da forma giyen Malili eski forvet Fernand Coulibaly, liglere Turgutluspor'la döndü. Futbolumuzda iz bırakan yabancı golcülerden olan 50 yaşındaki Coulibaly, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Turgutluspor'un forvet antrenörü olarak göreve başladı. Teknik Direktör Kazım Akgün'ün ekibinde takımla ilk antrenmana çıkan Coulibaly, forvet oyuncularına bire bir çalışma yaptırıp tecrübelerini paylaşacak.

Coulibaly gibi tecrübeli bir isim ile çalışmanın kendilerine ekstra katkı sağlayacağını belirten Kazım Akgün, "Daha önce Manisaspor´da da buna benzer bir uygulama yapmıştım. Manisaspor´da çalışırken, Murat Tosun´u teknik ekipte yer vermiştim. Başarılı golcü genç oyuncularımız ile yakından ilgilenip tecrübelerini oyuncularımıza aktarmıştı. O sezon forvet oyuncularımız başarılı bir performans ortaya koymuştu. Şimdi aynı uygulamayı Turgutluspor´da yapacağız. Türkiye´de birçok spor severin yakından tanıdığı ve attığı gollerle Türk futboluna damga vuran Coulibaly ile çalışacağız. Tecrübelerini oyuncularımıza aktaracak. Faydalı olacağına inancım tam" dedi.

"BİLGİLERİMİ AKTARACAĞIM"

Turgutluspor´da forvet oyuncularına tüm tecrübelerini aktarmak için çalışacağını belirten Fernand Coulibaly, "Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun. Bana güvenen ve burada olmama olanak sağlayan Başkanımız Taner Kestaneci ve Hocam Kazım Akgün´e teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte tüm tecrübe, bilgi ve donanımımı Turgutlusporlu oyunculara aktaracağım" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu

2021-09-24 18:00:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.