Salihli’de hayvan ambulansı “Haybulans” hizmete girdi

Salihli Belediyesi, "Her can bizim için değerlidir" sloganıyla can dostlara desteğini sürdürürken araç çarpması, düşme, kanama, zehirlenme vakaları sonucunda yaralanan sokak hayvanlarına olay yerinde acil müdahalede bulunabilmek amacıyla "Haybulans" adı verilen hayvan ambulansı hizmetini başlattı. Vatandaşların, “153” ya da “0 236 714 20 65” nolu telefonları arayarak yaralanan can dostlar için "Haybulansı" çağırabilecekleri belirtildi.

Salihli’de yaralanan sokak hayvanlarına hızlı bir şekilde müdahale edilmesini sağlayacak haybulans hizmeti hayata geçti. Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan "haybulansta", 1 veteriner hekim, 1 şoför ve 1 yardımcı personel görev yapacak.

Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde 3 veteriner hekim ve 10 personel ile hasta ve yaralı sokak hayvanlarına hizmet verdiklerini belirten Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, Veteriner İşleri Müdürü Birol Avcı ile birlikte sokak hayvanlarına hizmet verecek olan "haybulansı" tanıttı. Çeşitli nedenlerden dolayı yaralanan sokak hayvanlarına gerekli sağlık müdahalesinin yerinde yapılabilmesi için "haybulans" hizmetine başladıklarını söyleyen Başkan Yardımcısı Durmaz, “Aracın içinde cerrahi müdahaleyi yapacak veteriner hekimimiz ve medikal malzemeler bulunuyor. Her can bizim değerlidir, can dostlarımız ve sokak hayvanlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince düzenli olarak can dostlara yönelik besleme çalışması yapıldığını dile getiren Durmaz, “Belediyemiz tarafından her türlü imkanlara sahip barınağımızda, can dostlarımızın mama ihtiyaçları karşılanarak tüm tedavileri ve bakımları düzenli olarak yapılmaktadır. Pandemi döneminde de ilçemizin muhtelif yerlerinde sokak hayvanlarına yönelik mama ve su dağıtımını sürdürdük. Trafik kazası, hastalık, zehirlenme ve diğer rehabilite işlemleri için barınağımıza getirilen can dostlarımızın tüm tedavileri ve bakımları da veteriner hekimlerimizce yapılmaktadır” diye konuştu.

