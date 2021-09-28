Yatak yaralarını önlemek için eğitim aldılar 'Yaralarımızı Beraber Sarıyoruz' projesi kapsamında yara bakım eğitimi başladı

Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarda hizmet almakta olan yatağa bağımlı yaşlı ve engelli bireylerde yatak yaralarını önleme ve yatak yarası bulunanların yara bakımlarının kurum içerisinde sağlanmasına yönelik hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hibe desteği alan "Yaralarımızı Beraber Sarıyoruz" projesi başladı.

Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, "Yaralarımızı Beraber Sarıyoruz" projesi kapsamında, yatağa bağımlı yaşlı ve engelli bireylerde yatak yaralarını önleme ve yatak yarası bulunanların yara bakımlarına yapabilmek amacıyla eğitim almaya başladı. Projeyle ilgili bilgi veren İl Müdürü Feridun Gülgeç, "Müdürlük olarak bakımını sağlamakta olduğumuz dezavantajlı bireylere yönelik hizmetlerimizin çeşitlendirilmesi ve mevcut hizmet kalitemizin geliştirilmesi için tüm çalışma arkadaşlarımızla yoğun çaba içerisindeyiz. Mevcut şartlarda kuruluş bakımından faydalandırılan yatağa bağımlı bireylerin yara bakım tedavilerinin her ne kadar en yakın sağlık kuruluşunda gerçekleştirilse de mevcut yaşam alanından taşınarak götürülmek durumunda kalmaları yaşam kalitelerini olumsuz etkilemektedir. Bunun yanı sıra içerisinde bulunduğumuz salgın sürecinde bakımını sağladığımız engelli ve yaşlılarımızın hastane ortamında bulunmaları hem kendileri için hem de ortak yaşam alanlarında hizmet alan diğer bireyler için risk oluşturmaktadır. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bu proje kapsamında alınacak eğitimlerle yatağa bağımlı yaşlı ve engellilerimizin hizmet almakta oldukları kuruluş içerisinde, kendilerine her gün hizmet sağlayan çalışanlarımız tarafından mahremiyetlerine özen gösterilerek yatak yaralarının oluşmasını önlenmesi ve yatak yarası bulunanların yara bakım tedavilerinin yapılması sağlanacaktır. Hizmet alan yaşlı ve engelli bireylerimizin yaşam kaliteleri geliştirilirken salgın sürecinde yoğun çalışma yürüten sağlık kurumlarının da yükünün hafifletilmesi sağlanacaktır. dedi.

Müdürlüğe bağlı; Akhisar Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, Akhisar Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Gördes Huzurevi Müdürlüğü, Kula Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, Soma Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü ve Turgutlu Huzurevi Müdürlüğünden 20 bakım personelinin katıldığı eğitim, 3 gün sürecek olup eğitim süreci sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

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