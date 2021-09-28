MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ile birlikte altyapı çalışması tamamlanan, üstyapı çalışmalarının da devam ettiği Köseali Mahallesine ziyarette bulundu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, 8,5 milyon lira yatırım bedeli ile hayata geçirilen ve altyapı çalışması tamamlanan, üstyapı çalışmalarının devam ettiği Salihli ilçesine bağlı Köseali Mahallesini ziyaret etti. Ziyarette, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, Büyükşehir Belediye meclis üyeleri, Salihli Belediye meclis üyeleri, Salihli Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı ve MASKİ İlçe şefi Emin Dikici de hazır bulundu.

Ziyarette ilk olarak Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda söz aldı. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte Salihli için çalıştıklarını belirten Kayda, “Köseali mahallemizde büyükşehir ve MASKİ ile belediyemiz işbirliğinde başlattığımız çalışmalar tamamlandı. Büyükşehir belediyemiz ile birlikte verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 7,5 yıldır yol arkadaşlığı yaptığım Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Alt ve üstyapısı ile baştan aşağı yenilenen mahallemiz hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

Köseali Mahalle Muhtarı Hüseyin Deniz, “Mahallemizde başlayan altyapı çalışmaları geçtiğimiz ay tamamlandı ve üstyapı işine başlandı. Branşman bağlantılarında da hemen hemen yarısına gelindi. Çalışmalar hızlı gidiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e, Salihli Belediye Başkanımız Sayın Zeki Kayda’ya burada büyük bir alın teri ile çalışan ekiplere teşekkür ediyorum” dedi.

“Sağlıklı bir altyapı modern bir görünüm”

Köseali Mahallesine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Salihli ilçemiz Köseali Mahallemizde bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. 2014 yılında Manisa’nın Büyükşehir olması ile birlikte büyükşehir belediyesi ve Salihli Belediyesi, ilçeye birçok hizmeti kazandırdı. Sadece MASKİ Genel Müdürlüğünün bu süreçte Salihli’de tamamladığı ve devam ettiği yatırımların bedeli 140 milyon TL. Köseali Mahallemize 8,5 milyon TL bedelli yatırım yapıyoruz. Kanalizasyon çalışmalarını bitirdik. İçme suyu çalışmalarında sona yaklaştık. Kilit parke çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu yatırımlar 50 yılda bir yapılabilecek yatırımlar. Çalışmalarımız esnasında toz ve çamur sıkıntısı olacaktır. Mahalle halkımızdan bu konuda haklarını helal etmelerini istiyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Genel Müdür Burak Aslay, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve beraberindekiler, kilit parke taşı döşeme çalışmalarının yapıldığı sokaklarda incelemede bulundu ve ekiplere kolaylıklar diledi. Mahalle muhtarı Hüseyin Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e verilmek üzere Genel Müdür Burak Aslay’a hediye takdim etti.

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