Manisa’da saman yüklü tır alev alev yandı

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Manisa’nın Salihli ilçesinde seyir halindeki saman yüklü tırda meydana gelen yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Salihli Alaşehir Karayolu Beylikli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. M.C. (63) idaresindeki 07 RB 272 plakalı saman yüklü tırda, hareket halindeyken kasasındaki samanların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Salihli İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler müdahale etti.

Yangın sonucu tır tamamen kullanılamaz hale gelirken, trafik akışı bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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