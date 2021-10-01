Manisa'da çatıdan düşen bir kişi ağır yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çatı katından merdiven boşluğuna düşen bir kişi ağır yaralandı.
Olay, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Beşeylül Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmandan gürültü sesleri duyan apartman sakinleri durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin apartmanın merdiven boşluğuna düşmüş bir adamı fark etmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan yaralı adam 112 Acil Servis ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı adamın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.