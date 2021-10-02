Manisa’da kaza yapan bekçi yaşama tutunamadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa’nın Salihli ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan bekçi sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 28 Eylül’de SalihliKabazlı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kabazlı yönünden, Salihli istikametine gitmekte olan bekçi Yıldırım Altunkaya (31) yönetimindeki 13 AAE 412 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen araç sürücüsü Altunkaya ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Altunkaya, ilk tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Genç bekçi Altunkaya, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.