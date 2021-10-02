Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir evin önünde park halindeki motosikletin çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Turgutlu'da yaşayan Semih Türkoğlu'nun Yedieylül Mahallesi, Ayyıldız Sokak'taki evinin önüne park ettiği motosikleti, dün saat 04.00 sıralarında çalındı. Türkoğlu, sabah motosikletini yerinde göremeyince çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Motosikletinin kapüşonlu bir kişi tarafından kilidinin kırıldıktan sonra itilerek götürüldüğünü gören Türkoğlu, polise haber verdi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Semih Türkoğlu, motosikletinin bulunup, çalan kişinin hak ettiği cezayı almasını istedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-10-02 15:44:31



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