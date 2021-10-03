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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orman Bölge Müdürü Selendi’de Antep fıstığı hasadına katıldı

İHA

Orman Bölge Müdürü Selendi’de Antep fıstığı hasadına katıldı

Manisa'nın Selendi ilçesinde orman köylülerine ekonomik anlamda destek sağlamak amacıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından menengiç ağaçlarına aşılanan Antep fıstıkları İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince'nin katılımıyla hasat edildi.
Manisa'nın Selendi ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşılandı. Yapılan aşılama çalışmalarıyla hem orman köylülerine ekonomik anlamda destek sağlanıyor hem de köyden kente göçün önüne geçilmiş oluyor. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ve eşi Serap Derince ile birlikte Selendi'de Antep fıstığı hasadına katıldı. Demirci Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan, Selendi Durhasan Orman İşletme Şefi Sait Akgün, Köy Muhtarı Necip Akkaya ve köylüler tarafından karşılanan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince bölgedeki Antep fıstığı aşılanmış ağaçların bulunduğu orman alanlarını gezdi Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan’dan bilgi aldı.
Selendi ormanlarında var olan bir potansiyelin öncelikle bu ormanlarla iç içe yaşayan orman köylüsünün faydalanması ve yeni bir gelir kaynağı oluşturmasını hedeflediklerini söyleyen İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince “Badem, ceviz, çamfıstığı, keçiboynuzu, sakız gibi gelir getirici ağaçlandırmalara destek verdiğimiz gibi aşılı melengiç aşılama çalışmalarına destek veriyoruz. Orman alanını değil ama alanın üzerindeki ağaçları köylünün aşılayıp fıstık yetiştirmesi için sertifika veriyoruz. Biz buna koruma kullanma dengesi diyoruz. Selendi İlçesinde Çortak, Yağcı ve Çanşa Mahallerinde toplamda 136 hektarlık alanda 14 bin melengiç ağacına Antep fıstığı aşılaması yapılarak orman köylüsünün faydasına sertifikasıyla birlikte sunduk. Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli bölgedeki çalışmaları yakından takip ediyor ve desteğini esirgemiyor. Kendilerine de teşekkür ediyoruz“ dedi.
Projenin devam ettirilmesini isteyen Yağcı Mahallesi Muhtarı Necip Akkaya Sadece Antep fıstığından hane başına yıllık 10 bin ile 40 bin TL gelir elde ettiklerini söyledi.

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