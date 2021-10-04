Termik santralin demirlerini çalmak isterken yakalandılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Soma ilçesindeki termik santrale ait metruk binada bulunan yaklaşık bin 500 kilo demiri çalmak isteyen 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ve trafik ekipleri, Yırca Mahallesindeki termik santrale ait metruk binada bulunan yaklaşık bin 500 kilo demiri çalmak isteyen H.D, A.D ve K.O'yu suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.