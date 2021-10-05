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Türkiye’nin ünlü başpehlivanları Turgutlu Er Meydanı’nda güreşecek

İHA

Türkiye’nin ünlü başpehlivanları Turgutlu Er Meydanı’nda güreşecek

Turgutlu Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Yağlı Güreşlerde Türkiye’nin en ünlü başpehlivanları da er meydanında güreşecek.
Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde 10 Ekim Pazar günü Urganlı Futbol Sahası’nda gerçekleşecek olan Yağlı Güreşlerde Kırkpınar Son Başpehlivanı Ali Gürbüz’ün yanı sıra Türkiye’nin en ünlü başpehlivanları İsmail Balaban, Recep Kara, İsmail Koç, Şaban Yılmaz, Fatih Atlı, Hüseyin Gümüşalan, Osman Aynur, Ertuğrul Dağdeviren, Nedim Gürel, Serhat Gökmen, Şahali Kurt, Cengizhan Şimşek er meydanında ter dökecek. Turgutlu’nun yetiştirdiği birbirinden değerli başpehlivanlar Menderes Saltık, Ali Gökçen ve Hüseyin İyican da Yağlı Güreşlerdeki yerini alacak.

Başkan Çetin Akın ve başpehlivanlar kortej yürüyüşüne katılacak
Turgutlu Belediyesi Yağlı Güreşleri, 10 Ekim Pazar Günü saat 09.00’da Urganlı Futbol Sahası’nda başlayacak. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve başpehlivanların katılacağı, Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden başlayacak ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda sona erecek olan kortej yürüyüşü ise 10 Ekim Pazar günü saat 10.00’da gerçekleşecek.
Türkiye’nin ünlü başpehlivanlarının er meydanında kıran kırana mücadele edeceğini ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, girişlerin ücretsiz olacağı güreşlere tüm Turgutlu halkını davet ederek şunları söyledi: “Ata sporumuz Yağlı Güreşleri bu yıl ikinci kez düzenliyoruz. Ülkemizin ünlü başpehlivanları Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Recep Kara, İsmail Koç, Şaban Yılmaz, Fatih Atlı, Hüseyin Gümüşalan, Osman Aynur, Ertuğrul Dağdeviren, Nedim Gürel, Serhat Gökmen, Şahali Kurt, Cengizhan Şimşek ve Turgutlu’muzun evlatları Menderes Saltık, Ali Gökçen ve Hüseyin İyican er meydanında kıran kırana mücadele edecekler. Girişlerin ücretsiz olacağı, 10 Ekim Pazar günü 09.00’dan itibaren başlayacak yağlı güreşlerimize ve kortej yürüyüşümüze tüm halkımızı davet ediyorum.”

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