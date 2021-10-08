Turgutluspor'da Akgün dönemi bitti

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TURGUTLU (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 6 maçta 5 yenilgi, 1 beraberlikle düşme hattında yer alan Turgutluspor'da teknik direktör Kazım Akgün ile yollar ayrıldı. Yönetimin teknik patron Kazım Akgün ile karşılıklı anlaşarak vedalaştığı bildirildi.

Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kazım Akgün ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine, kulübümüze olan hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2021-10-08 10:33:05



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