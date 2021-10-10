Yunusemre'de 'Gezen Sinema' ile açık havada sinema keyfi

Yunusemre Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle hazırlanan Gezen Sinema ile sinemaya gidemeyen vatandaşların ayağına sinemayı götürüyor. Gezen Sinema, Laleli Mahallesinde sinemaseverlerle Bana Masal Anlatma filmi ile buluştu.

Yunusemre Belediyesi, sinemaya gidemeyen vatandaşları Gezen Sinema tırı ile bu keyfi yaşamasını sağlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa yapılan proje olan Gezen Sinema Magnesia AVM arkasında ‘Bana Masal Anlatma filmi ile izleyici ile buluştu. Yediden yetmişe herkes çay ve mısır eşliğinde film izledi. Filmden ve ortamdan oldukça memnun olan vatandaşlardan Tayfun Çevik, “Güzel bir etkinlik. Çocuklar için de faydalı. Bizleri için de güzel bir değişiklik. Çayını kahvesini alıp insanlar rahat rahat izleyebiliyor.” dedi.

Meryem Karaman isimli vatandaş ise şunları söyledi: “Çok memnun olduk. Bizim için de nostalji oldu. Gerçekten çok sevdik. Evimiz de burada gördük hemen geldik. Güzel bir akşam geçiriyoruz. Belediyemize teşekkür ediyoruz. İlk defa açık hava sinemasına katıldık. Tekrar olmasını isteriz tabi ki.”

Projenin çok güzel olduğunu ifade eden Gülten Evin ise, “Çok güzel bir düşünce. Devamını diliyoruz. Çok memnunum.” dedi.

Gezen Sinema Tırı 10 Ekim Pazar akşamı (bugün) Yunus Emre Kültür Parkta 19.00 22.00 saatleri arasında izleyici ile buluşacak.

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