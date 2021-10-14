Alaşehir'de 3 yeni atölye törenle açıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde "Nitelikli Eğitim Nitelikli İş Gücü Projesi" kapsamında Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde çevre dostu akıllı cihazlar, robotik ve kodlama ile Tesla atölyeleri düzenlenen törenle açıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Zafer Kalkınma Ajansı 2020 yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi (MEGDEP) Mali Destek programı kapsamında hazırlanan "Nitelikli Eğitim Nitelikli İş Gücü Projesi"nde 3 yeni atölye kazandırıldı. Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde çevre dostu akıllı cihazlar, robotik ve kodlama ile Tesla atölyeleri düzenlenen törenle açıldı. Proje ile mesleki eğitim kurumlarının 21. yüzyıl gereksinimlerine uygun olarak fiziki ve teknik altyapısının iyileştirilmesi ile Endustri 4.0'a uyum sağlayarak mesleki eğitimde teknolojik ve zihinsel dönüşüme ortam oluşturulması hedefleniyor. Proje kapsamında 290 bin TL Zafer Kalkınma Ajansından, 35 bin TL ise Alaşehir Ticaret Sanayi Odasından katkı sağlandı.

Atölyelerin açılış töreninde konuşan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Projelerle 21. yüzyıl gereksinimlerine uygun teknoloji alt yapısı oluşturulabilecek, mesleki eğitimde teknolojik ve zihinsel düşünme ortamları oluşturulabilecektir. Projelerin desteklenmesi için finansal desteği veren Zafer Kalkınma Ajansına, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odasına, proje kapsamında emeği geçen kaymakamlığımız AB Proje Ofisi çalışanlarına, Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine, proje yürütücüsü öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Atölyelerin açılış törenine Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Cemal Şengül katıldı.

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