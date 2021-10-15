Yağmura Karşı MASKİ ekipleri teyakkuz halinde olacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde etkisini gösteren yağışlarda yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı sahadaki yoğun mesaisine devam ediyor. Yapılan açıklamada vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla tüm ekiplerin hafta sonunda teyakkuz halinde olacağı belirtildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde etkisini göstermeye başlayan yağışlı havalar yüzünden vatandaşların mağdur olmaması adına çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler dere yataklarında biriken çöpler ile yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarını temizleyerek yaşanabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçmek için çalışıyor. MASKİ’den yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkisini göstermeye başlayan yağışlı havalarda tüm ekiplerimizle titiz bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Taşkın riski olan bölgelerde dere yataklarında biriken çöpler ile yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının temizlik işlemlerine devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla tüm ekiplerimiz ile hafta sonunda teyakkuz halinde olacağız” ifadeleri kullanıldı.

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