Manisa’da ‘Peygamberimiz ve vefa’ konulu konferans

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Mevlidi Nebi Haftası kutlamaları kapsamında Manisa İl Müftülüğü tarafından düzenlenen, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç’in konuşmacı olarak katıldığı ‘Peygamberimiz ve vefa toplumu’ konulu konferansa katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonunda düzenlenen ve Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç’in konuşmacı olarak katıldığı programa Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, İl Müftüsü Mustafa Soykök ve vatandaşlar katıldı.

Konferans öncesi Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonu girişinde yer alan Naht Sergisini gezdi. Daha sonra salonun girişinde İl Müftülüğü tarafından katılımcılara gül hediye edildi.

Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan ‘Peygamberimiz ve vefa toplumu’ konulu konferansın açılış konuşmasını İl Müftüsü Mustafa Soykök gerçekleştirdi. Programda daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç tarafından ‘Peygamberimiz ve vefa toplumu’ konulu konferans verildi.

Daha sonra 2021 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Erkek Din Görevlileri Arası "Hafızlık" Yarışması İl Birincisi, Bölge Birincisi ve Türkiye Finali Birincisi olan Yunusemre İlçesi Aliağa Camii MüezzinKayyımı Selami Çeviren, 2021 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Erkek Din Görevlileri Arası "Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma" Yarışması İl Birincisi, Bölge Birincisi ve Türkiye Finali Birincisi aynı zamanda "Ezanı Güzel Okuma" İl Birincisi olan Kırkağaç İlçesi Karakurt Mahallesi Kurs Camii İmam (İstanbul/Üsküdar Pazarbaşı Cami İ.H) Hatibi Adem Bilgetay, 2021 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kadın Din Görevlileri Arası Rektor "Hafızlık" Yarışması İl Birincisi ve Bölge Temsilcisi olan Akhisar İlçesi Yeşilli Camii Kur'an Kursu Öğretisi Hatice Acar ve 2021 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kadın Din Görevlileri Arası "Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma" Yarışması İl Birincisi ve Bölge Temsilcisi Alaşehir İlçesi Tepeköy Mahallesi Kız Kur'an Kursu Öğretisi Sümeyra Tarım’a ödülleri Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri tarafından verildi.



Genel Müdür Dinç’den Vali Karadeniz’e Ziyaret

Mevlidi Nebi Haftası kutlamaları kapsamında İl Müftülüğü tarafından düzenlenen “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” konulu konferansa katılmak üzere Manisa’ya gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, İl Müftüsü Mustafa Soykök ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti.

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