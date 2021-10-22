Manisa´da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Soma ilçesinde, 2 kamyon ile 1 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Yağcılı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul yönüne giden A.B. (41) idaresindeki 35 HA 7592 plakalı kamyona aynı istikamette ilerleyen S.Ö. (52) yönetimindeki 10 DEB 63 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle sol şeride savrulan 10 DEB 63 plakalı kamyona, O.İ.(49) 'nin kullandığı 34 SP 6726 plakalı otomobil çarparak kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan S.Ö. (52), O.İ. (49), M.Y.B (22), S.B.D (33) ve R.Y. (58) sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Genel Türkiye-Manisa / Soma Serkan ÖZDEMİR

2021-10-22 05:04:54



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