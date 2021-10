Hastalığına rağmen sporu bırakmayıp, milli takıma sporcu yetiştiriyor

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'da yaşayan Badminton Milli Takım Antrenörü Aygül Aydoğmuş, şubat ayında karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede pankreas kanseri olduğunu öğrendi. İradesi ve çevresindeki sporcuların desteğiyle pes etmeyen Aydoğmuş, hastalığı her geçen gün artarak devam etmesine rağmen sporcularını çalıştırmaya devam etti. Aydogmuş'un temmuz ayında yetiştirdiği 2 sporcusu Türkiye şampiyonu oldu ve milli takıma seçildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Aygül Aydoğmuş, 10 yaşında iken ortaokulda badminton sporu ile tanıştı. Badmintonu tutkusu haline getiren Aydoğmuş, sporu lise ve üniversitede de sürdürdü. 2007 yılında antrenörlüğe başlayan Aydoğmuş, başarılarıyla adından söz ettirerek, 2015 yılında milli takım antrenörlüğüne seçildi. 6 yıldır badminton milli takım antrenörlüğü görevini sürdüren Aydoğmuş, geçen şubat ayında, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede pankreas kanseri olduğunu öğrendi. İradesi ve çevresindeki sporcuların desteğiyle pes etmeyen Aydoğmuş, hastalığının her geçen gün artarak devam etmesine rağmen sporcularını çalıştırmaya devam etti. Temmuz ayında 2 sporcusu Türkiye şampiyonu oldu ve milli takıma seçildi.

Sporcularını gördüğünde hastalığını unuttuğunu ve spor ile hastalığını yeneceğini kendine hedef kılan Badminton Milli Takım Antrenörü Aygül Aydoğmuş, "Spora 10 yaşında başladım. Okul hayatım boyunca devam etti. Milli Takım'a girdim ve daha sonra antrenörü oldum. Pandemi sürecinde pankreasımda ağrılar oluştu. Doktora gittiğimde pankreas kanseri olduğumu öğrendim. Hasta olduğumu öğrendiğimde başta algılayamadım. Sporcularım gözümün önüne geldi. Vazgeçersem, sporcularım için de kötü olacağını ve hayata küseceklerini düşündüm. Federasyon başkanıma da aktardığımda o da 'Hayır, vazgeçmeyecekseniz, belki psikolojik olarak bu sporun sana büyük desteği olur' diyerek destek verdi" dedi.

'HASTALIĞI SPORLA YENECEĞİM'

İki sporcusunun da aynı anda Milli Takım'a girdiğini belirten Aygül Aydoğmuş, "O an 'Hiçbir zaman olumsuz olmamalıyım, bu iş burada bitmeyecek' dedim. Hastalığım artarak devam ediyor ama şu kapıdan içeri girdiğimde çocuklarla birlikte vakit geçirdiğimde sanki o an o hastalığı hiç düşünmüyorum. O nedenle elimden geldiği kadar antrenman yaparak hedefi daha da yükseltiyorum. Çünkü bir hedef koymayınca bu hastalığı yenemeyiz" diye konuştu.

Sporun hastalığına karşı olumlu anlamda fayda sağladığını dile getiren Aydoğmuş, "Tetkikler için gittiğimde ne hayatın ne zenginliğin ne güzelliğin ne de başarının hiçbir önemi olmadığını anladım. Tekrarı olabilecek her şeyin çözümü var, tekrarı olmayan tek şey sağlık. Tekrarı olan hiçbir şey için üzülmeyin. Hastalığımı, örnek olması için sporla yenmeye çalışıyorum. Savaşıyorum ama hastalık ilerliyor. Belki kemoterapi ile kurtulabileceğim. İnşallah bunu başaracağım. Başınıza gelebilecek kötü bir olayda, hayatın bittiği an diye düşünmeyin, çünkü mutlaka bir çıkış noktası vardır. 10 yaşından beridir spor yapmamın hastalığıma olumlu anlamda büyük bir etkisi var. Daha güçlü ve daha dirençliyim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-10-23 11:21:12



