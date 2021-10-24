Akhisarspor paraşütsüz

AKHİSAR, (DHA) - Süper Lig'den 7 sezonluk mücadelenin ardından 2019 yılında, 1'inci Lig'den de geçen sezon küme düşen Akhisarspor, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta da üst üste 4 yenilgiyle düşme hattına geriledi. Geçen sezon 1'inci Lig'e veda ettikten sonra transfer yasağı nedeniyle genç ağırlıklı futbolcuların kaldığı kadrosunu telafi edemeyen Akhisar, lige 3 maçta 2 galibiyetle başladıktan sonra sert fren yaptı.
Son 5 maçta yalnız 1 puan alabilen yeşil-siyahlı ekip, dün evinde Uşakspor önünde 59'uncu dakikada Bertuğ'la öne geçtikten sonra Uşakspor'un 60'ncı dakikada altyapısından yetişen eski oyuncusu Onurcan'la bulduğu gole engel olamayıp ardından sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Grupta 7 puanla 17'nci sıraya, düşme hattına gerileyen Akhisarspor'da taraftarlar, henüz 2.5 yıl önce Süper Lig takımıyken 3'üncü Lig'e düşme korkusu yaşamaya başladı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)
2021-10-24 12:34:05
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.