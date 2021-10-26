Arı kovanına dadanan hırsızlar yakalandı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 16 adet arı kovanını çalan 2 hırsız jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Sazoba Mahallesinde arıcılık yapan Z.B., 16 adet kovanının çalındığını bildirmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonrası şüpheli S.O.K. Gölmarmara ilçesi Tiyenli Mahallesindeki konutunda yakalandı. Şüpheli S.O.K.'nin sorgusunda, arkadaşı N.G. ile birlikte kovanları çaldığını itiraf etmesi sonrası jandarma ekipleri şüpheli N.G.'yi de gözaltına aldı. İki şüpheli karakoldaki ifadelerinde suçlarını itiraf ederken, karakolda işlemleri tamamlanan S.O.K. ve N.G. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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