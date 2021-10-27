Manisa Futbol Kulübü - Fatsa Belediyespor: 1-0 

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA) -

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin (xx), Emre Doğu (xx), Mehmet Şengül (xx)

MANİSA FK: Birkan (xx) Taha (xx), Özgür (xxx) (Dk. 69 Erhan x), Bedirhan (xx), Yiğit (xx), Taylan (xxx) (Dk. 76 Kouter x), Tormin (xx) (Dk. 69 Tabekou x), Gakpa (xxx) (Dk. 69 Mehmet Yılmaz x), Diallo (xx), Okan (xx), Mehmet Celik (xxx) (Dk. 83 Landre)

FATSA BELEDİYESPOR: Altay (x) (Dk. 46 Abdullah x) Emrah (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 83 Okan), Burak Demireğen (xx), Erşan (xx), Ömer (xx), Onur (xx) (Dk. 61 Mustafa x), Altan (x) (Dk. 62 Mehmet x), Burak Çelik (x) (Dk. 71 Bilal), Yiğit (xx), Ozancan (xx)

GOL: Dk. 14 (P) Gakpa (Manisa FK)

SARI KART: Taylan (Manisa FK)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Manisa Futbol Kulübü, Fatsa Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Manisa Futbol Kulübü'nde galibiyeti getiren golü 14'üncü dakikada penaltıdan Gakpa kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA

2021-10-27 16:06:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.