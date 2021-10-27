Ziraat Türkiye Kupası: Manisa FK: 1 - Fatsa Belediyespor: 0

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Manisa Futbol Kulübü, evinde karşılaştığı Fatsa Belediyespor’u 10 mağlup etti ve tur atladı.



Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin xx, Emre Doğu xx, Mehmet Şengül xx

Manisa FK: Birkan xx, Bedirhan xx, Muhammet Şahin xx, Efe xx (Kouter dk. 76 xx), Yiğit Kerem xx, Özgür xx (Erhan dk. 69 xx), Gakpa xxx (Mehmet Yılmaz dk. 69 xx) , Mehmet Çelik xx, Tormin xx (Tabekou dk. 69 xx), Diallo xx, Okan xx

Yedekler: Samet, Sertaç, Nizamettin, Orgill, Veli, Landre

Teknik Direktör: Turgay Altay

Fatsa Belediyespor: Altay x(Abdullah dk. 46 xx), Emrah xx, Burak xx, Erşan xx, Ömer xx, Yiğit Köse xx, Altan x(Mehmet Seçme dk. 61 xx), Onur x(Mustafa dk. 61 xx), Oğuzhan xx Muhammet Burak x(Bilal Can dk. 70 xx), Ozan xx

Yedekler: Enver, Ramazan, Okan

Teknik Direktör: Murathan Karagöl

Gol: Gakpa (dk. 14 pen.) (Manisa FK)

Sarı kart: Efe (Manisa FK)

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