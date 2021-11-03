Manisa’da 361 bin adet makaron ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 360 bin boş, bin 600 dal doldurulmuş olmak üzere toplam 361 bin 600 dal makaron ele geçirildi.

Salihli’de kaçak tütün satışı yapan 'Tütüncü/Tabacco Shop' gibi iş yerlerine ve tablacı olarak bilinen sokak tezgahlarına yönelik operasyon düzenleyen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.Ö.'ye (33) ait iş yerinde 360 bin boş, bin 600 dal doldurulmuş olmak üzere toplam 361 bin 600 dal makaron ile 10 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli M.Ö. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.

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