Genç Kızılay Manisa, Silopili öğrencileri sevindirdi

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Genç Kızılay Manisa İl Başkanlığı tarafından Şırnak'ın Silopi ilçesinde eğitim gören öğrencilere kırtasiye seti dağıtıldı.

Kızılay Haftası dolayısıyla, Şırnak'ın Silopi ilçesine giden, Genç Kızılay Manisa Şubesi ekibi, Türk Kızılay Manisa gönüllüleri tarafından hazırlanan çanta, defter, boyama defteri, yapboz ve kırtasiye setlerini, Görümlü İlkokulu öğrencilerine dağıttı. Genç Kızılaycılarla bol bol fotoğraf çektirirken, Görümlü İlkokulu öğrenciler ve idarecileri, yardım için Türk Kızılay Manisa Şubesine teşekkür etti.

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