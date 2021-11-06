TFF 2. Lig: Akhisarspor: 4 - Nazilli Belediyespor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Akhisarspor, ligin 11. hafta maçında sahasında ağırladığı Nazilli Belediyespor'u 40 mağlup etti.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Yakup Özhan xx, Sefa Özcan xx, Mücahid Adem Çelebi xx
Akhisarspor: Halil xx, Gökmen xx, Kemal xx (Recep dk. 84 xx), Göksu xx, İbrahim xx, Yusuf xx (İlke dk. 63 xx), Yavuz Serkan xx (Muhammed Embiya dk. 80 xx), Mert xx, Yusuf Cihat xxx (Bora dk. 84 xxx), Mert Efe xx (Halil İbrahim dk. 63 xx), Bertuğ xxx
Teknik Direktör: Muhammet Yılmaz
Nazilli Belediyespor: Zekeriya x, Mert Er x (Mete dk. 46 x), Koray x, Onur x (İlyas dk. 46 x), Emre xx, Ebu Sıddık x (Aytaç dk. 72 x), Mehmet Ersavaş xx, Mehmet Özdiraz x(Selçuk dk. 46 x), Bünyamin xx, Mert Çapar xx, Muhammed Ali x(Ahmet dk. 46)
Teknik Direktör: Kadir Kar
Goller: Bertuğ (dk.7 ve 79) Yusuf Cihat (dk.64), Bora (90+4) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Kemal, Gökmen, Bora (Akhisarspor), Onur, Mert, Mehmet (Nazilli Belediyespor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.