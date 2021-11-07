Manisa'da iki kardeşin miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Gördes ilçesinde İsmail Ç., miras nedeniyle tartıştığı ağabeyi Kadir Ç.'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü, yoldan geçen 1 kadın ise saçmaların isabet etmesiyle ağır yaralandı.
Olay, Gördes ilçesine bağlı Kızıldam Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Ç. (59) ile ağabeyi Kadir Ç. (62) arasında miras paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu evinden av tüfeğini alan İsmail Ç., ağabeyi Kadir Ç.'ye ateş açtı. Göğsünden vurulan Kadir Ç. hayatını kaybederken, olay yerine yakın bir bölgede bulunan mahalle sakinlerinden Kadriye Ç. (64) ise saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Kadriye Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. İsmail Ç. ise olayda kullandığı ruhsatsız tüfekle birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Gördes Emre SAÇLI
2021-11-07 19:00:20
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