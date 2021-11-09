Gördesli üreticiyi sevindiren çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gördes ilçesine bağlı Malaz Mahallesindeki tarımsal sulama göletinde bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Tarımsal üretimin en önemli unsurlarından biri olan sulamanın sağlanması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gördes ilçesine bağlı Malaz Mahallesinde tarımsal sulama göletinin bakım ve onarımına başlandı. Tarım arazilerinin sulama ihtiyacının karşılanması için büyük önem taşıyan göletteki çalışmalar, Malaz Mahallesindeki üreticiler tarafından da sevinçle karşılandı. Mevsimsel yağışlar başlayana kadar göletlerdeki çalışmaların devam edeceğini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla 17 ilçede faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti. Usta, “Üreticimize destek olacak her çalışmanın içerisinde olacağız” dedi.

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