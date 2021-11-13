Turgutlu'da 28 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 28 farklı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri, Gediz Ovası Bölgesi'nde önleyici kolluk devriyesi sırasında durumundan şüphelendikleri Ş.T.'yi durdurarak Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yaptı.

Şüphelinin yapılan sorgusunda, hırsızlık, tehdit, yaralama, uyuşturucu madde kullanma, mala zarar verme gibi 28 farklı suçtan hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınarak, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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