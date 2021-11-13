Roma dönemine ait lahit ile yakalanan 3 kişiye gözaltı



Serkan ÖZDEMİR/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, istihbarat çalışmasıyla bir bağ evinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Bağ evine, dün operasyon düzenlendi. Evdeki aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, üzerinde çeşitli figür ve motifler bulunan 'lahit' ele geçirilirken, S.D., H.K. ve Y.D. gözaltına alındı. Lahit, Manisa Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Şüpheliler S.D., H.K. ve Y.D. hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Serkan ÖZDEMİR

2021-11-13 18:56:54



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