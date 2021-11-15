Manisa'da SİT alanındaki kaçak kazıya suçüstü

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Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'daki SİT alanında kaçak tarihi eser kazısı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Salihli ilçesine bağlı kırsal Başlıoğlu Mahallesi Karadut mevkisindeki 3'üncü derece SİT alanında dün saat 23.00 sıralarında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan Sart Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, dedektörle arama yaptıkları tespit edilen M.E., A.E. ve İ.K. suçüstü yakalandı. Dedektöre el konulurken, 3 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2021-11-15 16:32:38



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