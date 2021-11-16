Büyükşehir alt ve üst yapı ihtiyaçlarını Salihli’deki üretim tesisinden karşılıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Salihli ilçesinde hayata geçirilen Beton, Parke, Bordür ve Boru Üretim Fabrikası’nda üretim, sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Tesiste incelemelerde bulunan Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu kilit parke, beton, boru gibi birçok malzemenin tesiste başarıyla üretilebildiğini ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Salihli’de hayata geçirilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Beton, Parke, Bordür ve Boru Üretim Fabrikası’nda, üretim çalışmalarını sağlıklı bir şekilde sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş da, Haller Şube Müdürü Ferda Türker ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesinin üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Üretim sorumlularından çalışmalar hakkında bilgi alan Vitaş, fabrikanın üretim bantlarını inceledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçirilen Beton, Parke, Bordür ve Boru Fabrikası’nda üretimin sağlıklı bir şekilde sürdüğünü belirten Daire Başkanı Vitaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu kilit parke, beton, boru gibi birçok malzemenin tesiste başarıyla üretilebildiğini söyledi.

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