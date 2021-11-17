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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ergün, müjdesini Verdiği Karaçay'ı inceledi

İHA

Başkan Ergün, müjdesini Verdiği Karaçay'ı inceledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre ilçesine 30 bin metrekarelik yeşil alan kazandıracak olan Karaçay Deresi Projesi'ni yerinde inceledi. Çalışmaların son durumu hakkında bilgiler alan Başkan Ergün, çalışmaların tamamlanmasıyla alanın gecesiyle, gündüzüyle güzel bir alan haline geleceğini ifade etti.
Kente yeni yeşil alanlar kazandırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Yunusemre ilçesine kazandıracağı 30 bin metrekarelik Karaçay Deresi Projesi'nde çalışmalara geçtiğimiz haftalarda başladı. Tartan pist, kuru havuz ve modern aydınlatmaların yer alacağı projede, çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda müjdesini verdiği projeyi yerinde inceledi. Başkan Ergün'e incelemeleri esnasında Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş eşlik etti. Çalışmalar ilgili olarak Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Daire Başkanlarından bilgi alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, projenin tüm detaylarını inceledi.
"Gecesiyle, Gündüzüyle güzel bir alan olacak"
Proje hakkında bilgiler aktaran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Geçtiğimiz hafta içerisinde yapmış olduğumuz meclis toplantısında Manisalılara bazı müjdeler vermiştim. Bugün de bunlardan bir tanesi olan Karaçay üzerinde mevcut alanda incelemeler yapıyoruz. Daha önceden ağaçlandırmasını yaptığımız ancak şimdi vatandaşlarımızın istedikleri zaman bu yeşil alanlarda vakit geçirebilecekleri, içinde kafesi olan, havuzlarıyla ve yürüyüş yollarıyla Manisalıların her zaman gidebilecekleri güzel bir eserin şu anda inşaat çalışmaları başladı. Tahmin ediyorum bahar ayına kalmadan burasının tamamını hizmete açmış olacağız. Gecesiyle, gündüzüyle de güzel bir alan haline gelmiş olacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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