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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ergün, toplu taşıma esnafına müjdelerini açıkladı

İHA

Başkan Ergün, toplu taşıma esnafına müjdelerini açıkladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı ev sahipliğinde toplu taşıma kooperatif başkanları ve şoför esnafı ile toplantıda bir araya geldi. Toplantıda konuşan Başkan Cengiz Ergün, toplu taşıma esnafına nefes aldıracak üç müjdeyi de şoför esnafı ile paylaştı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katıldı. Saklıbahçe’de gerçekleştirilen toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz, Manisa Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Şahintepe, Şoförler ve Otomobilciler Odası İlçe Başkanları, Toplu Taşıma Halk Otobüsleri Kooperatifleri Başkanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç yaptı.

Karaağaç’tan Başkan Ergün’e teşekkür
Pandemi döneminde korona virüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği yolcu sayısının düştüğünü belirten Karaağaç, “Başkanımızla yaptığımız görüşmede, yolcu sayılarının çok düştüğünü söylediğimizde, bizlere bu süreci birlikte atlatalım, sonrasında kayıpları elimizden geldiğince telafi edeceğiz dedi. Kendisi esnaf açısından bugüne kadar elinden geleni yaptı, bundan sonra yapacağına da inancımız tamdır. Pandemi süresi uzayınca Sayın Başkanımıza sorunlarımızı yine ilettik. İlk etapta MANULAŞ tarafından alınan yüzde 5’lik kesinti, bir yıl alınmadı. İki ay akaryakıt desteği verildi. 2 yıllık çalışma ruhsatları alınmadı. Türkiye Halk Otobüsleri Birliği (TÜHOB) ile yaptığımız görüşmelerde belediyelerin toplu taşımaya yapmış olduğu destekte Manisa’nın ilk 10’un içerisinde olduğumuzu dile getirdiler. Sayın Başkanımız her zaman yanımızda ve yakınımızda olduğunu gösterdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum, sağ olsun var olsun” dedi.

“Ulaşımda dönüşümü sizlerle gerçekleştirdik”
Karaağaç’ın konuşmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de bir konuşma yaptı. Manisa, büyükşehir olduktan sonra toplu taşıma esnafı ile birlikte toplu ulaşımda büyük bir dönüşüm hamlesi başlattıklarını belirten Başkan Ergün, “Öncelikle bu süreçte bizlere verdiğiniz destek, dönüşüm ve değişime sağladığınız katkılar nedeniyle hepinize Manisalı hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Sizlerin de bildiği gibi Manisa il genelinin Ulaşım Ana Master Planlarını yaparak, hemşerilerimizi modern ve konforlu ulaşımla buluşturduk. Alçak tabanlı, engelli erişimine uygun, kameralı, klimalı ve kartlı sistemli modern araçlarla bugün toplu ulaşımda yüksek bir standardı yakaladık” dedi.

“Ulaşımı kolaylaştırdık”
Ulaşımda dönüşüm ile en ücra noktaya kadar ulaşım hizmeti verdiklerini belirten Başkan Ergün, “Gidemediğin, ulaşamadığın, dokunamadığın ve varlığını hissettiremediğin yer senin değildir” diyerek hem ulaşım güvenliğinin sağlanması hem de ticari hayatın gelişmesi için sadece bu sene 1.250 kilometre sathi kaplama asfalt ve 63 kilometre beton asfaltı Manisa’mıza kazandırdık. Bildiğiniz gibi 2021 yılı hedefimiz 1.200 kilometreydi. Bu hedefin üzerine çıkarak toplamda 1.313 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdik. Ayrıca, toplu taşımada yaptığımız hamlelerle hemşerilerimizin en ücra köylere kadar ulaşımlarını kolaylaştırdık” ifadelerini kullandı.

Toplu taşıma esnafına teşekkür etti
Korona virüs sürecinde toplu taşıma esnafının büyük bir gayretle çalıştığını belirten Başkan Ergün, “2020 yılının Mart ayından bu yana Kovid19 salgını ile mücadele ediyoruz. Bu salgın hem sağlımızı hem de ekonomik hayatımızı derinden etkiledi. Pandemiden en fazla zarar gören sektörlerden birisi de toplu taşıma sektörü dersek yanlış olmaz herhalde. Toplu ulaşım araçlarının uzunca bir süre neredeyse hiç çalışmadığını da hepimiz biliyoruz. Zaten düşük bir kar marjıyla iş yapılırken, üzerine bir de yarı yarıya yolcu düzenlemeleri eklenince, esnafımız mazot parasını bile çoğu kez karşılayamadan çalıştı. Tüm bu sıkıntılara rağmen halkımıza en iyi hizmeti vermek için gösterdiğiniz çaba nedeniyle sizlerin nezdinde tüm toplu taşıma esnafımıza teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

7 buçuk milyon liralık destek sağladık
Konuşmasının devamında pandemi döneminde Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları desteklere de değinen Başkan Ergün, “Bu bağlamda Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MANULAŞ olarak, sorunlarınızın çözümü noktasında sık sık oda başkanlarımızla ve kooperatif başkanlarımızla bir araya geldik. Elektronik biletleme sisteminden MANULAŞ tarafından tahsil edilen yüzde 5’lik pay ile terminal girişçıkışlarından dolayı kesilen yüzde 0.5’lik payı Büyükşehir Belediye Meclisimizden karar çıkararak 2020 yılı Mart ayından 2021 yılı Mart ayına kadar 1 yıl süre ile almadık. 2021 yılı ocak ayında yenilenen 2 yıllık çalışma ruhsatı bedellerini de kaldırdık. Bunun yanında kooperatiflerimizin akaryakıt giderlerinin araç başına 1.000 liraya kadar olan kısmını Büyükşehir Belediyesi olarak karşılayacak şekilde çeşitli destekler sağladık. Saydığım tüm bu yardım paketleriyle toplu taşıma esnafımıza toplamda 7,5 milyon liranın üzerinde bir destek sağlamış olduk” diye konuştu.

“Yüz güldürecek proje ve yatırımları hayata geçiriyoruz”
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Her zaman belirttiğim gibi, bu makamlarda hemşerilerimizin menfaatlerini korumak ve onların yüzünü güldürecek çalışmaların altına imza atmak için varız. Şoför esnafımızın da derdi bizim derdimiz, Demirci’nin İcikler Mahallesi’ndeki Ali Dayı’nın derdi de aynı şekilde O açıdan sizlerle bir arada olmaya, sorunlarınıza çare bulmaya ve bu şehirde yaşayan her bir ferdin yüzünü güldürecek proje ve hizmetlere imza atmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta Salı günü bildiğiniz üzere Büyükşehir Belediye Meclis Toplantımızı gerçekleştirdik. Orada da KAYSÜ bedelleri, yatırımlar ve siz değerli toplu taşıma esnafımıza yönelik müjdelerimizden bahsetmiştik. Sizlere vereceğimiz bu müjdelerimizi de ilk defa buradan paylaşmak istiyorum” dedi.

Başkan Ergün, müjdeleri paylaştı
Konuşmasının sonunda toplu taşıma esnafına yönelik müjdeleri açıklayan Başkan Ergün, “Birinci müjdemiz, elektronik biletleme hizmet karşılığı olarak toplam hasılatlardan MANULAŞ şirketimiz tarafından kesilen yüzde 5’lik payı yüzde 2’ye indirdik. İkinci müjdemiz; İlçelere yapılan taşımada gerekli düzenlemeleri yaptık. Bu konuda araç sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında düzenlemelerin yapıldığını duyurmuş olayım. Bir diğer müjdemiz de, araç yenilemeleri konusunda çalışmaları 1 Ocak 2023’e erteledik. Bunun için hazırlıkların da şimdiden başlatılması gerektiğini belirtmek istiyorum. Esnafımıza rahat bir nefes aldıracağına inandığım bu güzel müjdelerimizin şoför esnafımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu duygularla, böylesine güzel bir ortamda sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğumu tekrarlıyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun” diye konuştu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün müjdelerini açıkladığı konuşmasının ardından katılımcılar talep ve isteklerini dile getirdi. Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından toplantı noktalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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