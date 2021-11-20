Türk Sağlık Sen Manisa Şubesinde yeni dönem başladı Türk Sağlık Sen Manisa Şubesinin 7. Olağan Genel Kurulunda başkanlık yarışını Aydın Akagündüz kazandı Kongreye katılan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay: "Kamu çalışanlarının tüm ek ödemelerinin emekli aylığına yansıtılması önemli bir konu başlığı olarak gündemimizde"

Mevcut Başkan Ali Dağlıoğlu’nun emekliye ayrılmasından dolayı yeniden aday olmadığı Türk Sağlık Sen Manisa Şubesinin 7. Olağan Genel Kurulunda Rıtvan Mutlu ve Aydın Akagündüz başkanlık için yarıştı. 101 delegenin oy kullandığı seçimde 62 oy alan Aydın Akagündüz sendikanın yeni başkanı oldu.

Türk Sağlık Sen Manisa Şubesinin 7. Olağan Genel Kurulu Yunusemre ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirildi. Genel kurula MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MASKİ Abone Daire İşleri Başkanı Talip Akbaş, Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, sendikaların şube başkanları ile delegeler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşının okunmasıyla başlayan genel kurulun açılış konuşmasını emekliye ayrıldığı için yeniden adaylığını koymayan mevcut Başkan Ali Dağlıoğlu gerçekleştirdi. Dağlıoğlu, “30 yıla yaklaşan şanlı mücadelemizde Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız diye çıktığımız yola, çıktığımız ilk andan itibaren dik, yüreğimiz cesur ve duruşumuz nettir. Ekmek kavgamızın önüne koyduğumuz Türkiye sevdamız ve bu uğurdaki fedakarlıklarımız bizim en önemli gurur kaynağımızdır. Türkiye’nin yaşadığı her zorlu süreçte milli sivil toplum kuruluşu olarak Türkiye Kamu Sen, Türk Sağlık Sen büyük Türk milletinin ve devletinin yanında olmuştur” diyerek seçilecek başkana yeni görevinde başarılar diledi.



“Seçilen başkan başkanımızdır”

Başkan adaylarından olan ve bir dönem de sendikada başkanlık yapan Rıtvan Mutlu yaptığı konuşmasında, “Sendikacılığın düsturunda ‘Hak verilmez alınır’ vardır. Kavgasını, mücadelesini vermediğimiz hangi hakkın sizi bulmasını bekleyebilirsiniz. Türk Sağlık Sen olarak zorlu bir süreç bizi bekliyor. Hem Covid19 hem de sarı sendika virüsüyle mücadele ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızın hakkını savunmak onların layıkıyla temsil edilmesi için öncelikle yetkiyi almalıyız. Bu vesileyle mevcut seçime katılan arkadaşıma başarılar dilerim. Bugünden itibaren seçilen başkan başkanımızdır. Birlik ve beraberlik içerisinde sendikamızı bir adım öteye götürmek için ne gerekiyorsa onu yapmaya hazırım” dedi.



“Kaybedeni olmayan kongre”

Bir diğer başkan adayı Aydın Akagündüz ise yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Türk Sağlık Sen Manisa Şubesi olarak 7. Olağan Kongremizi gerçekleştiriyoruz. Bu kongre kaybedeni olmayan bir kongredir. Sonuçta kazananlar Türk Sağlık Sen ve değerli üyeleri olacaktır. Sonuç ne olursa oluşun daima birlik ve beraberlik içerisinde bütün çalışanlarımızla birlikte mücadelemize sonsuz bir şekilde devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesin olmasın. Bizim tek bir sevdamız var. Türkiye sevdamız ekmek için kavgamız. Ne mutlu Türkiye.”

Uzun bir süre Türk Sağlık Sen Manisa Şubesinin ve Kamu Sen Manisa İl Temsilciliği ile Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Mustafa Genç ise Türk Sağlık Sen Manisa Şubesi’nin 1996 yılında kurulduğunu ve 2021 yılında hala Türkiye Kamu Sen’in önemli bir mihenk taşı olduğunu söyledi.



“Sağlıkta şiddet milli bir meseledir”

Kongrede sağlık çalışanlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ise şunları söyledi: “3600 ek gösterge hem programımızda hem beyannamemizde, kanun teklifleri olarak da yer alan bu meseleyi önümüzdeki aylarda hayata geçeceğine inanıyorum. Ayrıca kamu çalışanlarının tüm ek ödemelerinin emekli aylığına yansıtılması önemli bir konu başlığı olarak gündemimizdedir. Maalesef sağlıkta çalışana şiddet haberlerini almaya devam ediyoruz. Bu sadece Sağlık Bakanlığının veya bir takım güvenlik önlemleriyle geçiştirilecek bir konu değil. Bu artık milli bir mesele olarak ele alınması gereken bir başlık olarak gündemimizde bulunuyor. Bu üzücü durumu da yine topyekun milli bir anlayışla engellenmesi ve toplumda da bu konuda bir farkındalık oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz.”



Emekliye ayrılan isimlere plaket verildi

Oylamaya geçilmeden önce emekliye ayrılan sendika üyelerinden Ali Doğca, Ali İndibay, Ali Rıza Durgun ve Metin Ersöz’e sendikaya verdikleri katkılardan dolayı teşekkür plaketleri protokol tarafından takdim edildi.

Verilen öğle yemeğinin ardından delegeler sandık başına giderek önümüzdeki 4 yıl boyunca sendikayı yönetecek başkan ve yönetimi için oy kullandı. 106 delegesi bulunan Türk Sağlık Sen Manisa Şubesinin 7. Olağan Genel Kurulunda 101 delege oy kullandı. Oyların 62'sini alan Aydın Akagündüz sendikanın yeni başkanı seçilirken diğer aday Rıtvan Mutlu ise 39 oyda kaldı.

Aydın Akagündüz’ün listesinde, “Ahmet Ali Karakaya, Yiğit Yavuz, Ramazan Karayel, Yeliz Gündoğdu, Yeter Ergen Üstün, Özcan Harmandalı” yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.