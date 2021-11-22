Manisa Futbol Kulübü'nde büyük hasret bitti



MANİSA, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Altınordu'yu 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü, 9 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Son olarak 29 Ağustos 2021 tarihinde deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılar ardından oynadığı 9 karşılaşmada 8 yenilgi ve 1 beraberlik elde edebildi. Büyük düşüşe geçen Ege ekibi 2 teknik direktör değiştirmek zorunda kaldı. Altınordu'yu tek golle geçerek üzerindeki kara bulutları dağıtan Manisa FK'da teknik direktör Turgay Altay, çok değerli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Turgay Altay, "Her iki takımın oyuncularını da tebrik ediyorum. 9 maçtır mücadele edip 3 puan kazanamamanın getirdiği büyük bir kaygıyla devam eden bir takım vardı. Bu galibiyet ve 3 puanın getirdiği özgüven ile önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Bu ligde kazanmanın bir bedeli, bu oyunun da bir gerekliliği var. Maalesef bunu yapmadığınız zaman bir adım eksik kaldığınız andan itibaren maç kazanmak zorlaşıyor. Bu kazanmak ve kaybetmek de bir alışkanlık. Kazanma alışkanlığının başlangıcı olan bir maç olacağını düşünüyorum. Yaklaşık 4 haftadır buradayım ve oyuncularımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Manisa Futbol Kulübü'nün gerçek hedeflerine ulaşabilmesi için bu 3 puan çok değerliydi" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA

2021-11-22 11:12:59



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