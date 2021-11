Manisa’da Sağlık-Sen İl Divan Toplantısı geniş katılımla yapıldı

Manisa SağlıkSen Şube Başkanlığı tarafından Genişletilmiş İl Divan Toplantısı geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Sağlık Sen Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, korona virüs salgını sürecinde sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığını vurgulayarak, “Dünyanın ve insanlığın bütününe yönelik etki ve tehdit üreten korona virüs ve ona dayalı salgın sebebiyle toplumumuzun hemen her kesimi ve özellikle de sağlık çalışanları zor günler geçiriyor. Yaşanan türlü soruna rağmen ülkemiz bu süreçte insani perspektifi, güçlü ve akılcı çözümleriyle özellikle sağlık çalışanlarının fedakar çalışmalarıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştır. SağlıkSen Manisa Şubesi olarak bu dönemde durumun ciddiyetinin farkında olarak yönetim şemamızın hemen tüm unsurlarıyla yekvücut olarak ilk günden itibaren gerek sağlık çalışanlarına gerekse hayatın olağan akışını aksatmadan devam eden sosyal hizmet çalışanlarına ve gerekse de sağlık kurumlarımızın idari mekanizmalarına tüm gücümüzle destek verdik. Bizim derdimiz millet ve emek. Bizim hikayemiz böylesi bir yangının ortasında cephenin en önünde kahramanca mücadele eden arkadaşlarımızın yanında olmak, onların beklentilerini dile getirmek, sorunlarını çözmek, gücünü ve refahını arttırmaktır. Dünya ölçeğinde yaşanan pandemi ve benzeri krizlere karşı sosyal dokuyu güçlendirecek politikalar geliştirmek noktasında çaba sarf etmektir” dedi.

Memurların beklediği 3600 ek gösterge talebini de hatırlatan Irgatoğlu, “Burada sözleşmelilere kadro, 3600 ek gösterge gibi iki önemli beklentiyi özellikle hatırlatmak istiyorum. Bunun yanı sıra 4688 sayılı yasanın değişmesi, seyyanen zam, ek ödemelerde düzenlemeler, bayram ikramiyelerinin tüm kamu görevlilerine verilmesi ve vergi matrahının düşürülmesi taleplerimizin önemini yeniden vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.



“Çok önemli kazanımlar elde ettik”

Toplantıda konuşan MemurSen Manisa İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner ise, “Biz sağlık çalışanlarımızın korona virüs dönemindeki özverisine bizzat şahidiz. Aynı zamanda tüm MemurSen ailesi olarak gece gündüz demeden sağına soluna bakmadan, ‘Kim var’ dendiğinde bir adım öne çıkarak yola çıkarak gecenin köründe ailesini geride bırakarak ciddi bir çalışmaya imza attık. Birçok kaymakamımız da yaptığımız görüşmelerde MemurSen camiasının bu süreçte ciddi bir desteğini gördüklerini ifade ettiler. Bu açıdan teşkilatımızla bir kez daha gurur duyuyoruz” dedi.

Toplu sözleşme sürecini geride bıraktıklarını hatırlatan Öner, “Toplu sözleşme sürecini geride bıraktık. Toplu sözleşmede birçok önemli kazanıma imza attık. Belki oransal zam noktasında istediğimiz süreci yakalayamamış olabiliriz ama hizmet kollarına baktığımızda çok önemli kazanımlar elde ettik. Biz kazanımlarımızla büyüyen bir teşkilatız. Kazanımlarımızın değersizleştirilmesine asla müsaade etmemeliyiz. Sahada kazanımlarımızı doğru anlatabilmeliyiz. Sahayı biz domine etmeliyiz” diye konuştu.

Toplantıya katılan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, SağlıkSen aracılığı ile başlatılan personel buluşmalarına bundan sonra da devam edileceğini söyledi.



“Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının emeğini parayla ifade etmek imkansızdır”

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının insan hayatının her anında yer aldığını belirten SağlıkSen Genel Başkan Yardımcısı İdris Baykan, “Sağlık sosyal hizmet çalışanları insanoğlunun doğum anından ölüm anına kadar hayatın her anında var. Sağlık ve sosyal hizmetler çalışanlarının dahil olduğu süreçte hayatımız başlıyor ve sona eriyor. Elbette özlük haklarımızı önceliyoruz. Ama sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının emeğini parayla ifade etmek imkansızdır. Bu süreçte gördük. Herkesin emeği değerlidir. Bu süreçte esnek çalışıldı, izinli çalışıldı. Hanginiz uzaktan çalışabildiniz? Sağlık çalışanları hastanelerde büyük fedakarlıklarla hizmet etti. Bizim emeğimiz karşılığını alana kadar mücadele edeceğiz. Sağlık çalışanların emeği 3600 ek göstergeyle değil 6400’le de izah edilemez. Bu bilinçle mücadele ediyoruz, gayret gösteriyoruz” dedi.

Toplantıda konuşan SağlıkSen Genel Başkan Vekili Duradi Baki, “Hem sağımızdaki hem de solumuzdaki malum sendikalar bize çamur atıyor. Halbuki 1994 yılında sendikalara kurulma hakkı verildi. 1994 yılından 2009 yılına kadar yetkili olup da etkili olamayan sendikalar şu anda SağlıkSen’e ve MemurSen’e dil uzatıyor. Bir programları yok. Çalışanların sıkıntılarıyla ilgili en ufak bir gayretleri yok. SağlıkSen ve MemurSen’e iftira ve karalama kampanyaları dışında bugüne kadar elle tutulur en ufak bir tutum sergileyemediler. 15 yılı aşkın yetkili olup da etkili olamadıkları süre içerisinde çözemediklerini SağlıkSen ve MemurSen’in güçlü yapısı 200’ü aşkın kazanımla ciddi anlamda arkadaşlarımızın nefes alması noktasında bir çalışma yürüttük. Onun için ‘gelin birlikte olalım’ dedik ve toplantılara davet ettik. Açık ve en net örneği de toplu sözleşme masasıdır. MemurSen olarak diğer sendikalarla birlikte ‘Gelin toplu sözleşmede birlikte hareket edersek daha fazla kazanım elde ederiz’ dedik ama gördük ki bir tanesi hiç yanaşmadı, sağımızdaki sendika ise gece saatlerinde beraber çalışmamıza rağmen arkadaşımızın telefonlarına ulaşamadık, izine bir daha da rastlanılmadı. Sağlık çalışanlarına kazanım elde ettikten sonra sağımızdaki sendikanın genel başkanı ulusal bir kanalda toplu sözleşmede hemşirelerin ocak ayı itibarıyla 8 bin 970 TL para alacağının nasıl değerlendirildiği noktasındaki sorusu üzerine ‘Efendim benim 3 gündür işlerim yoğundu. Bununla ilgili çalışma yapamadım. Ne kazandıklarını bilmiyorum’ oldu. Ben sendikanın genel başkan vekiliyim. Benim görevim çalışanların sıkıntılarını çözme noktasında çözüm üretmek. Çalışanların kazanımlarını inceleyemeyecek kadar vaktimiz yoksa bu işleri yapmamamız gerekiyor. Sağımızdaki sendika ocaklardan talimat alıyor. Solumuzdaki sendika da marjinal gruplardan talimat alıyor. Biz ise hükümetin üyeleriyle, kabinenin üyeleriyle sorun ve sıkıntılarımızı çözmeye çalışıyoruz. Diyorlar ki ‘MemurSen ve SağlıkSen hükümet yanlısı bir sendika.’ Hükümetin yanında ya da karşısında bir sendika değiliz. Hükümet doğru yapıyorsa, hükümet çalışanlara elini uzatıyorsa biz gövdemizi uzatıyoruz. Biz sorumlu sendikayız. Hükümetle konuşmayacaksak hastanenin karşısındaki eczaneyle mi görüşeceğiz?” ifadelerini kullandı.



“Hiç şüphesiz sendikamız ‘AK Parti’nin arka bahçesi’ değildir”

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MemurSen ve SağlıkSen ile aynı hedefler doğrultusunda çalıştıklarını belirterek, “Hiç şüphesiz burada MemurSen, SağlıkSen tüm kollarıyla beraber bizlerin de muhabbet duyduğu, sevdiği, gönül dünyamızda bayramlaşmada, cenazede ya da güzel bir günümüzde aklımıza gelen insanlarsınız. Gönül dünyamızdan bir parça gördüğümüz bir ekiple karşı karşıyayız. Ben her zaman söylüyorum. Hiç şüphesiz sendikamız ‘AK Parti’nin arka bahçesi’ değildir. Bizler Azerbaycan misali iki ayrı devlet tek millet gibi iş kolları farklı olan biz siyasetçiler parlamentoda vazife alırken, sizler de devlet içerisinde vazife alarak aynı hedefleri paylaştığımız insanlarsınız. Menfaat açısından bir beraberliğimiz yok. Bizim hedeflerimiz aynı. Bizler Manisa haritasına bakarak, Türkiye haritasına bakarak siyaset yapmıyoruz. Biz sizlerle beraber dünya haritasına bakarak siyaset yapıyoruz. Bizler ve sizler omuz omuza mücadele veriyoruz” dedi.

Manisa milletvekilleri olarak sendikal talepleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile istişare ettiklerini belirten Baybatur, “Bizler de Manisa milletvekilleri olarak Cumhurbaşkanımızla beraber bütün konuları istişare ederek fikirlerinizi ve taleplerinizi iletiyoruz. En son asgari ücret konusunda çalışma yapılıyor. Bugün enflasyon yüzde 1820 olarak gösteriliyor. Ama gıda enflasyonunun daha fazla olduğunu görüyoruz. Bundan bir sene önce toptan mağazalarında 150200 liraya torba doldurulurken, bugün bunun dolmadığını görüyoruz. Biz hiçbirimiz uzayda, sırça köşklerde yaşamıyoruz. Bizler de o marketlerden alışveriş yapıyoruz. Dünyadaki bu tedarik zincirinin bozulmasıyla beraber tüketilmesiyle beraber gıda ve buna benzer hammaddenin yükseldiğini görüyoruz. Ama biz bunlar için tedbir alacağız. Bunları yine çözecek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır, AK Parti hükümetidir. Bununla ilgili ciddi bir çalışma var. Asgari ücretli ve emekliler başta olmak üzere iyileştirmeler yapacağız. Seyyanen de olsa yapılacak. Hükümetimiz, bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımız liderliğinde gereken yapılacak. En yakın zamanda milletimizi memnun edecek olan zam oranları ve iyileştirmeler açıklanacaktır. Hiç endişeniz olmasın gerekli tedbirler alınıyor. Ayrıca sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, 3600 ek gösterge, iyileştirmeler ve memur arkadaşlarımızın, işçi kardeşlerimizin hiç şüphesiz refah payından talepte bulunması, onların iyileştirilmesi gündemimizde. Bunlar da gerçekleştirilecek” diye konuştu.

Toplantıda Öner ve Irgatoğlu tarafından SağlıkSen Genel Başkan Vekili Duradi Baki ve SağlıkSen Genel Başkan Yardımcısı İdris Baykan’a çeşitli hediyeler verildi. Toplantı sendika üyelerinin sorularının cevaplanması sonrası sona erdi. Toplantıya AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, SağlıkSen Genel Başkan Vekili Duradi Baki, SağlıkSen Genel Başkan Yardımcısı İdris Baykan, MemurSen Manisa İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, SağlıkSen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu ve sendika üyeleri katıldı.

