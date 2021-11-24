Başkan Çelik’ten öğretmenlere 24 Kasım jesti

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Şehitler Ortaokulu ve belediyeye bağlı eğitim birimlerini ziyaret ederek, öğretmenlerin gününü kutladı, onlara çiçek hediye etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken; Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Şehitler Ortaokulu’nu, Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi ve Şehzadeler Belediyesi Gündüz Bakım Evi ve Kreşini ziyaret ederek, buradaki öğretmenlerin günlerini kutladı. Ziyaretlerinde öğretmenler ile bir araya gelerek sohbet eden ve günlerini tebrik eden Başkan Çelik, öğretmenliğin kutsal bir görev olduğuna dikkat çekerek ilim ve irfan öğretmek için fedakarca görev yapan öğretmenlere çok şey borçlu olduklarını ifade etti. Geleceğin öğretmenlerin ellerinde şekillendiğine değinen Başkan Çelik “İnsanlığın kendini geliştirmesi için keşfettiği en etkili vasıta eğitimdir ve bu sistemin baş unsuru öğretmendir. İyi yetişmiş bir öğretmenin bir sınıfı, bir okulu, bir bölgeyi değiştirebildiği gerçeğine gerek ülkemizde ve gerekse dünyada çokça şahit oluyoruz. Bu nedenle ülkemizin parlak geleceği; görevini sevgiyle, umutla ve özgüvenle yapan öğretmenlerin ellerinde şekillenmektedir. Bu gerçeğin bilincinde olan belediyemiz, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Şehzadelerdeki hizmetlerine ek olarak, öğretmen ve öğrencilerimizin daha müreffeh eğitim ortamlarına kavuşmaları için tüm imkanlarıyla eğitimin hizmetinde olmayı şeref bilmiştir. Kıymetli öğretmenlerimizin, geçmişte olduğu gibi günümüzde de geleceğin mimarı olmaya azim ve fedakârlıkla devam edeceklerine olan inancımla; Şehzadelerde ve vatanımızın her bir yerinde görevlerini özveriyle yerine getiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü en içten duygularımla kutlar ve onlara şükranlarımı sunarım” dedi.

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