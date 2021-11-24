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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hal denetim ekipleri denetimlerini sürdürüyor

İHA

Hal denetim ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı'na bağlı hal denetim ekipleri, şehre kaçak sebze ve meyve girişini önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Hal denetim ekiplerinin Akhisar'da gerçekleştirdiği denetim uygulamasına eşlik eden Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Ersoy Vitaş, üreticilerin ve tüketicilerin haklarını korumak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.
İl genelinde şehre kaçak sebze ve meyve girişini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Hal Denetim ekipleri, denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, Haller Şube Müdürü Ferda Türker ile birlikte Akhisar'da denetimlerini sürdüren ekipleri ziyaret ederek denetimlere eşlik etti. Ekiplere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Ersoy Vitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde üreticilerin ve tüketicilerin haklarını korumak, şehre kaçak sebzemeyve girişini önlemek adına mevsim şartları ve mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalara devam edileceğini belirtti.

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