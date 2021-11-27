Manisa FK fırsatı kaçırdı

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MANİSA, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Altınordu'yu yenerek 9 maç aradan sonra kazanan Manisa Futbol Kulübü, Balıkesirspor deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılıp galibiyet serisi başlatamadı.

Maçta pozisyonları değerlendiremeyen siyah-beyazlılar 1 puana razı olurken, teknik direktör Tugay Altay kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Altay, "Altınordu galibiyetinin ardından seri başlatmayı hedefliyorduk. Balıkesirspor deplasmanında amaç mutlak 3 puandı. Ancak biz toparlanacağız. İlerleyen haftalarda çok daha iyi yerlerde olacağız" dedi.

Manisa FK gelecek hafta evinde Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA

2021-11-27 11:36:30



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