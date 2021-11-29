Okul binasının üstüne ağaç devrildi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir okulun bahçesindeki 50 yıllık çam ağacı şiddetli fırtınaya dayanamayarak çocukların bahçede oynadığı sırada ana sınıfının bulunduğu binanın üzerine devrildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir okulun bahçesindeki 50 yıllık çam ağacı şiddetli fırtınaya dayanamayarak çocukların bahçede oynadığı sırada ana sınıfının bulunduğu binanın üzerine devrildi. Anasınıfı binasında hasara neden olan ağaç şans eseri hiçbir çocuğa zarar vermedi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Alkan Mahallesindeki Alkan İlkokulu bahçesinde bulunan 50 yıllık çam ağacı saat 09.00 sıralarında anasınıfının bulunduğu binanın üzerine devrildi. Kökünden devrilen ağaç büyük bir gürültüye ve korkuya neden olurken yaralanan kimse olmadı. Ağaç devrildiği sırada çocukların okul bahçesinde oyun oynadıkları öğrenildi. Ağacın devrilmesi üzerine kısa sürede okula gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Alaşehir Belediyesi ekipleri devrilen ağacı keserek parçalar halinde binanın çatısından kaldırdı.

Alkan Mahallesi Muhtarı Yusuf Acar, "Çocukların okul bahçesinde oyun oynadığı bir sırada yaklaşık 50 yaşlarında bulunan çam ağacı okul binasının üzerine fırtına sonucu devrilmiş. Şans eseri her hangi bir can kaybımız veya yaralanan bir öğrencimiz yok. Ağaç, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından parçalanarak kaldırıldı." dedi.

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