Manisa'da kısa süreli dolu etkili oldu

İki gündür şiddetli fırtına ve sağanak yağışın etkisi altındaki Manisa'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

Türkiye'nin büyük kesimini etkisi altına alan fırtına ve sağanak yağış Manisa'da da etkili olmaya devam ediyor. Fırtına Manisa'da birçok ağacın devrilmesine neden olurken saat 11.45 sıralarında sağanak yağışın etkisini artırdığı sırada kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 20 saniye süren dolu yağışının herhangi bir zarara neden olmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.