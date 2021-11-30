Çimento mikser kamyonu yoldan çıktı: 1 yaralı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Selimiye Mahallesinde sürücüsünün aşırı yağıştan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybettiği çimento mikser kamyonu karşı şeride geçip şarampole düştü. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 11.00 sıralarında Sarıgöl'ün Selimiye Mahallesinde meydana geldi. S.İ. (52) yönetimindeki 35 HB 0105 plakalı çimento mikser kamyonu BuldanAlaşehir istikametinde seyir halindeyken, aşırı yağmur nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun orta kısmında bulunan refüje çarpıp karşı şeride geçti. Şarampole düşen kamyonun sürücüsü S.İ. yaralandı. Yaralı, Sarıgöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.