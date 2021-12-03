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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da sağlık çalışanları maaşlarının iyileştirilmesini bekliyor

İHA

Manisa'da sağlık çalışanları maaşlarının iyileştirilmesini bekliyor

Manisa Sağlık Sen Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, hekimlere yönelik planlanan zamların tüm sağlık çalışanlarını kapsamasını talep ettiklerini belirterek, "Meclise gelen sağlık çalışanlarına yönelik düzenlemeyi önemsiyor, hem emeklilik maaşlarına hem de sabit ödemelere yapılacak zamlarla ihmal edildiğini düşünen tüm sağlık çalışanları için ayrımcılığı ortadan kaldıracak şekilde iyileştirme yapılmasını bekliyoruz" dedi.
Manisa Sağlık Sen üyeleri, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanarak, hekimlerin maaşlarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemenin diğer sağlık çalışanlarını kapsamamasına tepki gösterdi. Sağlık Sen Manisa Şubesi'nin basın açıklamasına, Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Aydın Akagündüz ve Manisa Eczacı Odası Başkanı Devrim Balı da katılarak, sağlık çalışanlarına destek verdi. Tüm sağlık çalışanları adına basın açıklaması yapan Manisa Sağlık Sen Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, "Üzümün başkenti Manisa'dan sesimizi duyurmak üzere bir aradayız. Üzümün başkenti olduğumuzu basın açıklamamıza bilerek ekledik. Zira 'Üzüm' 'üz' kökünden gelmektedir ve 'üz' kesmek, dalından koparmak, kırmak demektir. Bu nedenle de üzgünüz derken dalımızın kırıldığını, dalımızdan koparıldığımızı ifade etmiş oluruz. Hepimizin malumu olduğu üzere dünyanın ve insanlığın bütününe yönelik etki ve tehdit üreten korona virüs ve ona dayalı pandemi dolayısıyla ailelerinden, sevdiklerinden, sağlıklarından ve hatta hayatlarından olan sağlık çalışanları, yani günlerce alkış tuttuğumuz beyaz önlüklü kahramanlarımız, iş yükü ve çeşitli mağduriyetlerin yanı sıra maddi kayıplar sebebiyle adeta tükenmiştir. Gece gündüz demeden, cephenin tam önünde, 7 gün 24 saat fedakârca bu kutsal görevi ifa ederken kâh dayak yiyen, kâh taciz edilen ve hatta uğradığı şiddet sonucu canından olan da yine sağlık çalışanlarıdır. Böylesi bir tabloda insan onuruna yakışan bir çalışma hayatı için sorunlarının çözümünü ve de taleplerinin karşılanmasını bekleyen sağlık kahramanları maalesef Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasıyla adeta hayal kırıklığına uğramıştır. Bakanlığın bu tavrı bizleri derinden üzmüş, kurumsal aidiyeti düşürmüş, çalışma barışını ortadan kaldırmış ve iş huzurunu da yok etmiştir. Tamda bu nokta sağlık çalışanları olarak açıkça ifade etmek istiyoruz ki; kırıldık, dalımızdan koparıldık ve dolaysıyla da çok üzgünüz.
Sağlık çalışanlarını bir bütün olarak değerlendirmeden, büyük bir kesimi yok sayarsanız, onların ümitlerini, hayallerini, emeklerini ve de heveslerini de yok etmiş olursunuz. Ve yok olanı tamir etmek mümkün olmayacaktır. Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza seslenerek sabit ödemelerin genel bütçeye aktarılmasının ortaya koyacağı faydanın farkında olduğumuzu ve de bu anlamda teşekkür ettiğimizi belirtirken; aynı şeklide eksik bırakılan bir düzenlemenin de ciddi anlamda tenkit edilmesi gerektiğini buradan ifade etmek istiyoruz. Bu kapsamda yapılan düzenleme ile sağlığın bir ekip işi ve sağlık çalışanlarının da bir bütün olduğunun kanun eliyle resmen inkâr edildiğini, çok açık bir şekilde ayrımcılık yapıldığını ve bunun da anayasal ihlallere yol açacağını hatırlatmak istiyoruz. Bunu kabul etmemiz, sessiz kalmamız ve de geçiştirmemiz mümkün değildir. Bu gerçekle birlikte bugün meclise gelen sağlık çalışanlarına yönelik düzenlemeyi önemsiyor, hem emeklilik maaşlarına hem de sabit ödemelere yapılacak zamlarla ihmal edildiğini düşünen tüm sağlık çalışanları için ayrımcılığı ortadan kaldıracak şekilde iyileştirme yapılmasını bekliyoruz. Hakkımızı aramak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Siz dik durduğunuz sürece, biz dik durduğumuz sürece sorunları birlikte çözeceğiz. Öyle ya da böyle mutlaka bu sorunu da birlik ve beraberliğimizle çözeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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